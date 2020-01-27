Битва титанов! Ирина Шейк и Леди Гага «столкнутся лбами» в Голливуде

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Российская модель, похоже, бросает подиум ради карьеры актрисы.

После расставания с американским актером и отцом своей единственной дочери Брэдли Купером российская супермодель долго горевать не стала. По информации инсайдеров, Ирина закрутила роман с другим актером Джастином Теру, который ещё год назад был законным мужем Дженнифер Энистон. И именно Теру теперь способствует тому, чтобы Шейк пробовала себя в роли актрисы.

Ирине Шейк уже 34 года, а в модельном бизнесе это уже достаточно много, ведь более молодые коллеги активно наступают на пятки. Но, похоже, российская знаменитость уже знает, чем будет заниматься на модельной «пенсии». Дело в том. что по слухам, Ирина встречается с Джастином Теру и даже была особой гостьей на дне рождения известного актера. Более того, экс-супруг Дженнифер Энистон также является и режиссёром, а потому он может продвинуть Шейк в кино. К слову, Ирина уже ранее снималась в фильме «Геракл» в 2014 году и тогда зрители оценили актерские возможности Шейк.

Похоже, что в Голливуде назревает настоящая битва титанов, ведь соперница Ирины певица Леди гага, которая и увела мужчину у модели, также будет снимать в кино. По слухам, Гаге уже предложили роль в 11-м сезоне сериала «Американская история ужасов» и если съемки будет происходить на одной студии, то Шейк и певица могут буквально «столкнуться лбами». Однако пока ещё не известно в какой студии и в каком фильме Теру снимет свою новую возлюбленную.