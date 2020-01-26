«Наступил новый этап» – Лазарев задумался об уходе со сцены

Вчера, 21:00

Восточные практики помогли Сергею переоценить свою жизнь.

Больше двадцати лет Сергей Лазарев работает в сфере шоу-бизнеса. За это время было множество взлётов и падений, но певец ни на минуту не отчаивался, продолжая идти к своей мечте, пока не уехал на сказочный посленовогодний отдых. Сейчас певец вполне отчаянно задумался об уходе со сцены, чем, естественно, только пугает публику, которая не может даже высказаться в социальных сетях из-за закрытых комментарий под публикациями.

«Наступил новый этап... переосмысления... слишком многое стало казаться абсолютно ненужным, поверхностным и неважным... а то, чему я раньше не уделял должного внимания, наоборот сейчас меня вдохновляет и радует», – поделился своими мыслями Сергей.

Нынешняя обстановка в шоу-бизнесе, видимо, не радует именитого исполнителя. К слову, Сергей уже давно нашел альтернативные способы заработка, хотя бы, в торговле еды для собак. На «Евровидение» певец уже едва ли когда-то поедет: двух попыток занять первое место оказалось вполне достаточно, а вот уделить время семье Сергей ещё может успеть.

Возможно, не только финансовая свобода станет причиной судьбоносного решения Сергея. Недавний скандал Лазарева со Светланой Лободой также серьёзно мог повлиять на решение исполнителя.