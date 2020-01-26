Каблук подкрался незаметно. Милославская втаптывает в грязь карьеру Петрова

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Позорные танцы ради внимания избранницы – лишь вершина айсберга для актера.

Уже долгое время актер Саша Петров обсуждается фанатами, как главный претендент от России на «Оскар». Артист уверенно шел к этой цели до момента, пока не встретил свою нынешнюю возлюбленную – широко известную в узких кругах Стасю Милославскую. Девушка настолько «плотно» взялась окучивать Петрова, как не снилось даже Кристине Асмус, которой приписывают продолжительную интрижку с Александром. Буквально за несколько месяцев отношений Милославской и Петрова стало понятно, что «каблук» подкрался незаметно и теперь все, что делает Стася – это втаптывает карьеру любовника в грязь, спуская до своего уровня.

Актриса, конечно же, понимает, что до славы Александра ей, возможно, не дойти никогда. Именно поэтому она пытается поставить как можно больше пятен на его репутации, в основном, заставляя его публично позориться. Кадрами одной из вечеринок, где побывала пара, Стася накануне поделилась в своих социальных сетях. Петров позорится, выплясывая странные танцы, повторяя за своей «приземленной» пассией. Становится ясно, что план Милославской воплощается в жизнь более чем удачно. Сложно поверить в то, что голливудские режиссеры, видя, какие российские актеры имеют оскаровские амбиции, захотят работать с тем же Петровым.

Это явно не все, что приготовила для своего суженого Стася. Видя, как просто он поддается манипуляциям и насколько влюблен в нее, актриса однозначно попытается использовать его в своих целях еще более изощренно. Для Петрова все это закончится явно не «Оскаром», а, максимум, постоянной «бытовухой» и местом под каблуком у любовницы.