Дружба ради выгоды! Киркоров за большие деньги устраивает будущее детей

Вчера, 23:10

Если не певцы и актёры, то блогерами уж точно будут.

Филипп Киркоров, как бы не кичился своим титулом поп-короля, всё равно знает, что многое зависит не от его популярность, а от сильных и богатых мира сего, которые в любой момент могли бы помочь ему, или его детям. Не удивительно, что за большие деньги Киркоров устраивает будущее детей, продвигая их, заставляя дружить с теми, кого певец считает «выгодными».

Кажется, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы стали «заложниками» отца, который, по всей вероятности, во всем ищет выгоду, несмотря даже на своё нескромное имущество. Чтобы поддержать дружбу ради выгоды с LikeNastya, самой популярной девочкой-блогером, Филипп устроил самый дорогой и масштабный праздник. Пожалуй, даже для своих детей Киркоров не организовывал ничего круче, чем для «подружки» Аллы-Виктории.

Как сообщается несколькими инсайдерами, агентство Киркорова привезло в Америку, где проходило торжество, из России торты, всяческие украшения, и даже диджея Катю Гусеву и Артура Пирожкова. Конечно, был выдержан единый стиль всей детской вечеринки в тематике куклы Барби. Обилие розовых оттенков и блёсток, конечно, чувствовался даже на сториз Филиппа, который певец благополучно «сливал» в Сеть ради ещё более доверительного отношения к себе.