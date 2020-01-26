Битва пластик. Кудрявцева стравливает «извечных подруг» Волочкову и Бледанс

Сегодня, 18:00

Лера не может успокоиться из-за удаленных у нее имплантов, потому отыгрывается на других.

Российский шоу-бизнес в последние годы буквально живет за счет скандалов. Не последнюю роль в этом играет ведущая Лера Кудрявцева и ее шоу «Звезды сошлись». Там блондинка любит сводить вместе известных персон из российского шоу-бизнеса, ожидая скандалов и драк в эфире. Пара, пришедшая к ней на съемки выпуска, что окажется в эфире сегодня, явно должна устроить настоящее «шоу», потому как речь идет об Анастасии Волочковой и вечной «медсестричке» из «Маски-шоу» Эвелине Бледанс. Однако еще интереснее тема, которую затронули знаменитости, а именно пластика. Видимо, пережившая недавно операцию по удалению имплантов Кудрявцева теперь решила отыграться за произошедшее на своих гостях, потому и стравливает «извечных подруг» Волочкову и Бледанс, неоднократно обвиненных в искуственной красоте.

Такая своеобразная «битва пластик» для рейтингов передачи Кудрявцевой – настоящая находка. И Волочкова, и Бледанс имели в своей карьере период расцвета, но надолго задержаться на большой сцене не смогли и теперь живут исключительно за счет своих былых заслуг. Одним из поводов поддерживать к себе интерес – это ходить по шоу, подобным «Звезды сошлись» и выяснять, у кого настоящая грудь или губы. Лучших кандидатов для столь ожесточенного спора, чем Бледанс и Волочковой трудно придумать. Вот и Курдявцева, твердо решившая, что пора обгонять главного конкурента Андрея Малахова, стравливает скандадлисток, поднимая градус до предела.

Не так давно Анфиса Чехова уже публично заявляла, что больше на шоу Кудрявцевой ходить не намерена и согласна видеться с Лерой только вне камер. Сегодняшний эфир, вероятно, заставит еще двух женщин российского шоу-бизнеса добавить блондинку в свой «черный список», хотя, чем черт не шутит, зная любовь Бледанс и Волочковой к вниманию.