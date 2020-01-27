Третий на подходе – Анна Хилькевич показала «беременный» животик

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Фанаты вовсю расспрашивают звезду о сроках интересного положения.

Уже прошло около полутора лет после того, как Анна Хилькевич испытала счастье второй беременности. В августе 2018 года в семейной паре Анны и Артура Волкова появилось пополнение и, по всей видимости, от интересного положения звезда отдыхала не долго. Уже в фотографиях с райского тайского отдыха проницательные подписчики Анны разглядели «беременный» животик, который Хилькевич, видимо, не собиралась показывать широкой публике.

Пока есть возможность летать на самолётах, Анна с радостью использовала её для долгожданного отпуска в Пхукете, Таиланд. Третий ребёнок на подходе, но актриса не спешит делиться радостными вестями с фанатами, которые, однако, были бы очень этому рады.

Пока же подписчики довольствуются вопросами звезде, на которые Анна старается не отвечать.

«Анна, вы снова в положении?», «Тоже обратила внимание на это», «О, скоро пополнение? На каком месяце уже?» – пишут поклонники.

К слову, несмотря на все слухи о разводе звездной пары, нет особых признаков скандальной семьи. Две дочери растут в спокойствии, а Анна наслаждается отдыхом в окружении мужа, детей и родителей.