«Первый» уже не кормит? Малышева может спасать бизнес заказными пародиями

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Ведущая «Жить здорово» невольно выдала свои планы откровенной лестью Олешко.

Елена Малышева в своем Instagram неожиданно разразилась хвалебными речами, посвященными автору пародии на самого главного «теледоктора» страны. Но с первых строк создается явственное впечатление некой натянутости и искусственности. Будто Малышева спешит оправдаться, явно прикрываясь инициативой юмориста, по ее словам, спросившего первым делом разрешения на этот номер.

Далее ведущая поет диферамбы таланту Александра, хотя эта пародия после просмотра оставляет довольно неоднозначные впечатления. Невольно напрашивается предположение, что Малышева попросту может спасать заказными пародиями свой собственный бизнес! Получается, «Первый» уже не кормит?

Спародированная «Малышева» в исполнении Олешко, надо признать, внешне выглядит очень убедительно. Но, увы, остальное содержание пародии оказалось предсказуемым и унылым. Артист беззлобно зубоскалил шутки «милиционеру» про украденные макеты гипофиза и кишки, явно умышленно избегая при этом передать более пикантные черты неоднозначного эфирного амплуа Малышевой. Это подметила даже актриса Светлана Крючкова, присутствующая в студии. По ее словам, пародист абсолютно не передал то самолюбование, которым просто сияет Малышева на телеэкране. Поэтому и складывается впечатление, что пародия вышла «заказная».

Но зачем это нужно самой ведущей «Жить здорово»? Ответ очевиден. В последнее время Малышеву, навязчиво «продвигающую» свою рекламу, все чаще уличают в банальной жажде наживы. Многочисленная продукция, выходящая под ее брендом, от лечебных кремов до наборов для похудения, продается не так уж и дешево для среднестатистического россиянина.

Навязчивый и агрессивный маркетинг этих товаров вызывает раздражение у телезрителей и их негодование выливается в недовольные комментарии в соцсетях и, соответственно негативно отражаются на бизнесе «теледоктора». Вот Малышева и могла поднять свою популярность «беззубой» заказной пародией.