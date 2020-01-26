По винцу и в кроватку? Шаляпин заводит «пенсионные связи» как собутыльник старушек

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Если раньше Прохор открещивался от звания «альфонса», то теперь кутит на полную.

Богатые женщины преклонного возраста вызывают слабость у некоторых молодых холостяков в российском шоу-бизнесе. Одним из самых известных, безусловно, является певец Прохор Шаляпин. Сразу зарекомендовавший себя мастером своего дела в вопросах связанных с раскруткой старушек с бизнес-вумен Ларисой Копенкиной, Прохор на какое-то время решил успокоиться и решил найти себе даму сердца своего возраста. Затея, однако, обернулась для Прохора настоящим провалом. Вот он и решил снова возобновить свои «пенсионные связи», на этот раз, с двойным размахом.

На зависть Гогену Солнцеву и Максиму Галкину Прохор попрощался с зимней Россией и уехал на роскошном лайнере в круиз, где, по слухам, составляет компанию канадской миллионерше. С тех пор он то и дело хвастает перед подписчиками, насколько же роскошно он отдыхает. Настолько, что складывается впечатление, что умерить аппетиты одной бабушке явно не удастся. Однако, певцу смысла зацикливаться нет, если с ним едет целый лайнер богатых старушек, готовых тратить все на молоденьких мальчиков. Видимо это и повлияло на то, что теперь Прохор пьет каждый день. Алкоголизм никогда не был в списке привычек пышущего здоровьем Шаляпина, но на что не пойдешь, дабы раскрутить престарелую любовницу на еще несколько дней роскоши.

Наверняка отношения с Копенкиной и начались со слов: «по винцу и в кроватку». Более переступать через себя, начиная отношения с молодыми любовницами Прохор не планирует, потому этим круизом показывает возвращение к своим старым привычкам в личной жизни. Правда, Прохору стоит быть аккуратнее, увлекаясь алкоголем, ведь так с легкостью можно потерять форму и ни о каких бабушках мечтать больше не придется.