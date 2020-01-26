Боится смерти? Дмитрий Нагиев экстренно сдаёт анализы в московских клиниках

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Новая должность, семья – кажется, у актёра только начала налаживаться жизнь.

Не успели прогреметь новости о назначении Дмитрия Нагиева на место ведущего проекта «На самом деле», как знаменитый актёр подкидывает новых дров в костёр обсуждения его персоны. До конца, к сожалению, не известны все подробности замещения Шепелева на «Первом канале», но пока ведущий беззаботно празднует свой день рождения, Нагиев экстренно сдаёт анализы в московских клиниках.

«Хороший день сегодня. И шашлыки сделал, и анализы пришли», – поделился Дмитрий щепетильной проблемой в социальных сетях.

Конечно, Дмитрий замалчивает и причины такого резкого обращения к врачам. В свои 52 года актер до сих пор может похвастаться достойной спортивной формой. Это, возможно, стало одним из причин его назначения на место Шепелева. К тому же, вот уже почти 10 лет актёр в разводе, потому не исключено, что пользуется заслуженной популярностью у женщин.

Самый пик карьеры, профессионального и творческого подъёма, да ещё и успехи его единственного сына Кирилла на нелёгком поприще киноиндустрии. Видимо, Дмитрий боится преждевременной смерти, а потому все же перестраховывается и проходит профилактический осмотр у врачей, который включает в себя все необходимые анализы. Ведь ежегодные осмотры позволяют держать ситуацию со здоровьем под контролем.