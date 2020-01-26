Хочет дочку обратно? Крапивина требует у Лободы «суррогатную» Тильду

Сегодня, 15:00

Разрыв многолетнего сотрудничества произошел наверняка именно из-за малышки.

Многолетнее сотрудничество Светланы Лободы и Нателлы Крапивиной, казалось, невозможно разрушить ничем. Однако, любой дружбе рано или поздно приходит конец, даже если в основе этой дружбы лежат огромные деньги и совместная карьера. Вот и Светлана более не захотела сотрудничать с Крапивиной, будто «на ровном месте». Девушки в своих интервью говорили об этом полунамеками, но никакой ясности о причинах своей размолвки не внесли. Если это не деньги или слава, то ответ остается один – личная жизнь.

Роман с Тиллем так особо и не вышел за рамки бульварных заголовков, а Лобода хотела второго ребенка. Крапивина на роль «суррогатной» мамы подходила прекрасно. Близкая подруга, коллега по работе, которая точно сохранит эту тайну. Линдеманн так и остался тем, с кем Света видится, максимум, раз в месяц, потому рассчитывать, что мужчина станет серьезный отцом и мужем не приходилось. Крапивина, влюбленная в Лободу как в артистку и, судя по слухам, как в женщину, сразу же согласилась. Она, однако, не ожидала, что после рождения Тильды для Лободы у нее вспыхнут настоящие материнские чувства и она станет требовать от Светы совместной опеки. Этого уже никак не хотела позволять Лобода, что и спровоцировало скандал, приведший к разрыву отношений.

Крапивина уже долгое время не появлялась в социальных сетях бывшей подопечной, но новое фото с двумя дочками привело к тому, что продюсер, увидев подросшую «суррогатную» Тильду хочет дочку обратно. В комментариях она ограничилась лишь сердечками, но это явно не все. Нателле, зная ее «горячий» нрав, не лень будет позвонить Светлане на острова и устроить очередной скандал. Крапивина будто не понимает, что начинает войну, которую ей не выиграть и в своем интервью Собчак Лобода недвусмысленно намекнула, что готова ради себя и близких идти до конца. Если цена этого – пройти «по голове» Крапивиной, то она готова ее заплатить.