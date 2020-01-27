Оля с дома – Дава в пляс! Манукян превратит квартиру Бузовой в «пристанище нищих»

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Певица не сможет контролировать «безбашенного» возлюбленного в своё отсутствие.

Райский отдых Ольги Бузовой со своим возлюбленным закончился, пара вернулась в Москву, о чём уже поспешила сообщить в социальных сетях. Если свой воскресный день Давид Манукян уже решил провести за компьютерными играми, то у Ольги, наверняка, всё расписано по минутам, ведь напряжённый график певицы с трудом позволяет бить баклуши, как это, охоже, делает Дава. Но если возлюбленный певицы не стесняется приглашать друзей в квартиру Ольги, пока звезда ещё даже не уехала, страшно представить, что будет, когда Бузова будет пропадать целыми днями на гастролях и съёмках.

Оля с дома – Дава в пляс, ведь блогер и начинающий певец не привык обходиться без внимания публики и дружеской компании. Затяжные вечеринки и гулянки Манукяна превратят квартиру Ольги в «пристанище нищих»: мужчины вряд ли позаботятся о сохранности всех миленьких вещей в новой квартире звезды.

Конечно, Ольге самой непривычно снова сожительствовать с мужчиной, но когда этот мужчина ещё и любит по-детски дурачиться, тут едва ли останется что-то в целости. Надеемся, певица не разочаруется в совместной жизни с блогером и не выставит беззаботного Даву на улицу после первого месяца жизни у себя на квартире.