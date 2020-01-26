Конкурент Бузовой или Как Моргенштерн жестко опозорился отсутствием голоса

Сегодня, 17:10

Куплеты в совместном хите с Клавой Кокой певец не «вытягивает» в одиночку.

Купаясь в свалившейся популярности, Алишер Моргенштерн продолжает шокировать публику экстравагантными выходками, из раза в раз хвастаясь то ли красивыми девушками в окружении, то ли реками выпивки, то ли своими творческими успехами. Пока новый альбом Алишера на волне обсуждения, независимо даже от качества предлагаемых артистом песен, скандальный рэпер-блогер умудрился жёстко опозориться отсутствием голоса.

В очередной раз послав дорогих подписчиков куда подальше, рэпер решил акапельно исполнить свою часть куплета.

«Но в душе, в неглиже, я – романтик Алишер», – завыл Моргенштерн с самого начала. Как оказалось, без громкого бита и чудес техники Моргенштерн не способен удивить исполнением, конечно, как и большинство певцов нынешнего шоу-бизнеса.

Единственное, чем подкупает рэпере – своим самым обычным речитативом и битом, который он делает, к сожалению, не в одиночку. Назвать Алишера безмерно талантливым человеком трудно, хотя сейчас певец стал конкурентом Ольги Бузовой на просторах широкой страны. Высокие ноты рэпер тянуть не может, а скучный речитатив даже в сочетании с хорошей музыкой едва ли обрадовала поклонников в новом альбоме.