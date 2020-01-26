VistaNews.ru


Любовь за деньги? В Сеть попали тайные подробности из жизни Анны Семенович

Сегодня, 13:00

Не всё в жизни актрисы доставалось ей честным путём, говорит инсайдер.

Фанатам всегда интересно узнать, чем живут звёзды и как они добились своей популярности, но чужая душа – потёмки, потому и особо порочащие секреты любимцы публики не спешат рассказывать. Хотя, сколько бы тайна не будоражила сознание преданных поклонников, очень часто доброжелатели «сливают» в Сеть скандальные факты, как, например, случилось с Анной Семенович. Тайные подробности из жизни певицы, актрисы и просто красавицы уже попали к широкому кругу читателей Instagram- и Telegram-каналов, что, безусловно, сильно скажется на репутации Анны.

В социальной сети Instagram один поклонник Анны спросил, занимается ли Семенович эскортом, или, может быть, является любительницей нетрадиционных отношений. Ответ за каналом последовал однозначный: «Первый вариант. Не знаю, как сейчас, но была какое-то время. Её туда Седокова “пригласила”».

Похоже, редакторы и администраторы канала знают о звёздной жизни куда больше, чем обычный обыватель, или подписчик Анны. Любовь за деньги, или так называемый эскорт, едва ли красит звезду такого уровня, хотя, этим «грешили» многие представительницы российского шоу-бизнеса. Однако словам инсайдеров из Сети нельзя верить на все сто процентов, ведь не исключено, что просто конкуренты или завистники Анны специально путили такой слух, чтобы таким образом подмочить репутацию Семенович.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме