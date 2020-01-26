Любовь за деньги? В Сеть попали тайные подробности из жизни Анны Семенович

Сегодня, 13:00

Не всё в жизни актрисы доставалось ей честным путём, говорит инсайдер.

Фанатам всегда интересно узнать, чем живут звёзды и как они добились своей популярности, но чужая душа – потёмки, потому и особо порочащие секреты любимцы публики не спешат рассказывать. Хотя, сколько бы тайна не будоражила сознание преданных поклонников, очень часто доброжелатели «сливают» в Сеть скандальные факты, как, например, случилось с Анной Семенович. Тайные подробности из жизни певицы, актрисы и просто красавицы уже попали к широкому кругу читателей Instagram- и Telegram-каналов, что, безусловно, сильно скажется на репутации Анны.

В социальной сети Instagram один поклонник Анны спросил, занимается ли Семенович эскортом, или, может быть, является любительницей нетрадиционных отношений. Ответ за каналом последовал однозначный: «Первый вариант. Не знаю, как сейчас, но была какое-то время. Её туда Седокова “пригласила”».

Похоже, редакторы и администраторы канала знают о звёздной жизни куда больше, чем обычный обыватель, или подписчик Анны. Любовь за деньги, или так называемый эскорт, едва ли красит звезду такого уровня, хотя, этим «грешили» многие представительницы российского шоу-бизнеса. Однако словам инсайдеров из Сети нельзя верить на все сто процентов, ведь не исключено, что просто конкуренты или завистники Анны специально путили такой слух, чтобы таким образом подмочить репутацию Семенович.