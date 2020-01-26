Гурченко заменит Бузову! ТНТ закрывает «Дом-2» в пользу нового трэш-проекта

Сегодня, 14:00

По накалу страстей «Битва престолов» оставит далеко позади теряющую популярность «телестройку».

Создателю «Дом-2» Валерию Комиссарову, очевидно, давно опостылели жалобы фанатов на то, что его детище деградирует с каждым выпуском, превращаясь в клубок склочных и низменных страстей. И он решил «перезагрузить» формат, сделав ставку на хитрый ход: скандальную Бузову заменит… покойная Людмила Гурченко, воссозданная на экране с помощью современных технологий! То, что ТНТ закрывает «Дом-2» в пользу нового трэш-проекта, сомневаться не приходится. И подтверждения тому есть весьма определенные.

Стоит только вспомнить бешенную популярность одноименного сериала, финальная серия которого по бюджету оставила позади даже некоторые блокбастеры. Помимо откровенных постельных сцен и натуралистичного насилия, здесь еще развивались нешуточные страсти и интриги. Ясно, что адаптация шокирующей эстетики фантастического средневековья под формат современного шоу – заведомо выигрышный ход в глазах искушенного зрителя, порядком подуставшего от страстей «Дома-2».

Уже сейчас известно, что в проекте будут заняты звезды ситкомов и популярные блогеры. Примерно 300 камер будут старательно фиксировать все подробности костюмированного реалити, часть героев которого выступят в роли королей, а часть — в роли слуг. А вот будет ли на съемочной площадке рекой литься кровь, сходится в страстном соитии разгоряченные участники на фоне лжи, лицемерия и предательств?

Это мы уже узнаем совсем скоро: «Битва престолов» выйдет на экраны уже в феврале. Очевидно, что на фоне этого ток-шоу сканальные дрязги «телестройки», возможно, навсегда померкнут.