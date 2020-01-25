От Королевы осталась тень или как Елизавета II превратилась в злобную «старуху» из-за Дианы и Маркл

Сегодня, 20:04

На нервной почве правительница резко состарилась и помрачнела.

Букингемский дворец погряз в скандалах. Обессиленная королева не успевает решать проблемы, возникшие из-за Меган Маркл и тайн принцессы Дианы. В СМИ всплывают факты о недопустимом поведении семьи принца Гарри, а также скандальное прошлое его матери. А вся ответственность и вина возлагается на Елизавету II. Не удивительно, что от Королевы осталась лишь тень, а с ее лица не сходит мрачное выражение. От былой жизнерадостной и добродушной дамы не осталось и следа. За считанные недели Елизавета II превратилась в злобную «старуху», на которую страшно смотреть. Королева постоянно напряжена, её рот застыл в ухмылке, а лицо покрылось глубокими морщинами. Бледность кожи стала особенно заметна. Даже яркие наряды и цветы не могут смягчить главу дворца.

Королеве не до развлечений, она практически не появляется перед подданными. Ведь после «предательства» принца Гарри проблем прибавилось — необходимо вернуть семье уважение и веру народа. К тому же приходится воевать с любимым внуком и невинным правнуком, что не делает её счастливой. Жизнь на взорвавшейся бомбе явно подорвала здоровье и дух правительницы.

Не зря Маркл боится встретиться с бабушкой мужа и предпочитает общаться с ней на дистанции. Маркл, видимо, осознает свою вину за крах семьи и постоянные склоки во дворце. К тому же она вынудила Гарри отречься от своего рода, что является высшей степенью неуважения.

Единственное, что остается загадкой — смогла ли 93-летняя правительница сохранить рассудок? Ведь многие инсайдеры склоняются к мысли, что Елизавета II намеренно вытравливала Меган Маркл из семьи, хотя герцогиню приняли и полюбили подданные. Королева не смирилась, следовательно, могла утратить способность здраво рассуждать. Возможно, из-за помутившегося сознания бабушки семья Гарри и сбежала, желая предотвратить худшее.