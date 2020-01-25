«Сил нет» — Ослабленная Кудрявцева «пашет» по ночам в страхе увольнения с НТВ

Сегодня, 13:10

Лера напугала своим состоянием после съемочного дня.

Бытует мнение, что 48-летняя Лера Кудрявцева изжила себя, перестала привлекать зрителей и утратила «чутье» ведущей. На фоне предвзятости фанатов недавно звезда не желая того «подставила» всю команду «Секрета на миллион», внезапно попав в больницу с разорвавшимися имплантами. Лера быстро пришла в себя и вернулась на работу не успев восстановиться полностью. Но её внешний вид сильно пострадал, что, видимо, сильнее склонило продюсеров к идее поиска замены. Теперь ослабленная Кудрявцева «пашет» по ночам в страхе увольнения с НТВ, рискуя своим здоровьем и «забив» на маленькую дочь. Ненормированный график оказался Лере не по плечу и она, похоже, близка к срыву.

Кудрявцева продолжает делиться своей жизнью в Stories. Накануне после съемок она традиционно попрощалась с командой шоу, снимая всё на камеру. Однако дома оказалась спустя более 6 часов. Видимо, она взвалила на себя больше работы и ответственности за эфиры, и теперь засиживается по ночам в телекомпании даже перед выходными. Так Кудрявцева показывает руководству свое желание работать и полную отдачу дела.

Правда, перенапряжение плохо сказывается на состоянии ведущей. Приехав домой она не сдержала эмоций. Развалившись на диване, звезда пожаловалась: «Сил нет». По её признанию, она едва двигалась. Даже смыть макияж руки не поднимались. Лера содрала свои шикарные наклеенные ресницы, «выдав» секрет распахнутого глаза. Ведущая только добавила масла в огонь напомнив, что утратила прелесть молодости и ей сложнее поддерживать себя в форме. Она с трудом говорила и, похоже, уже близка к срыву.

Страх ведущей вылететь с НТВ вполне объясним. Блондинка давно перестала сниматься в кино. Ей не предлагают ролей и других мест. Она давно не лучшая ведущая и практически не востребована в сторонних проектах. Очевидно, что после ухода с канала ей будет крайне тяжело найти новую работу, а бездельничать Кудрявцева не готова. Сможет ли она закрепить за собой шоу — покажет время.