Вылитый… Кончита! Гоген бросил 64-летнюю Терешкович, чтобы стать женщиной?

Сегодня, 10:30

Эпатажный Солнцев своим новым образом снова удивил публику.

Один из самых неоднозначных шоуменов России Гоген Солнцев опять изменил свой имидж. Вместо того, чтобы ухаживать за супругой-пенсионерской, интернет-фрик летает в экзотические страны и с каждым прилётом обратно в Россию шокирует поклонников новой внешностью, которая с каждым разом становится более женственной.

В новом посту в социальной сети Instagram 38-летний шоумен заявил, что вернулся из отпуска в Москву и также «засветил» свой свежий снимок. Стоит отметить, что внешность Гогена ещё больше изменилась – волосы стали длиннее, прическа приобрела женственный вид, губы ещё больше увеличились, а нос стал тоньше. Несмотря на женственный образ Солнцев не изменяет своей фирменной бороде и щетине, чем ещё больше становится похожим на певицу Кончиту Вюрст. При этом Гоген никогда не путешествует вместе с законной супругой Екатериной Терешкович. В Сети даже хотят слухи, что пара давно рассталась.

Не исключено, что Гоген бросил 64-летнюю Терешкович, чтобы стать настоящей женщиной. Шоумен может проходить гормональную терапию, благодаря которой с каждым месяцев становится ближе к женскому идеалу. Более того, именно в азиатских странах, куда так зачастил Солнцев, операции о смене пора являются привычным делом и очень популярны среди европейцев. А потому быть может Гоген совсем скоро ещё больше шокирует публику, когда станет вылитой женщиной, ведь, похоже, трансформация уже началась.