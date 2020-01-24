Замена Примадонны: Стриженова намекнула на роман с Галкиным

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Март – месяц, в котором «любовники» раскроют свои отношения?

Екатерина Стриженова показалась фанатам в новом образе, и, как верно подметил Гоша Куценко, стала вылитой Примадонной. Кажется, что Екатерина специально перенимает образ певицы, но не ради роли, а для личных целей. Может причиной смены образа является ее роман с Галкиным? Неужели Стриженова замена Примадонны?

Актриса даже намекнула на месяц, в котором пара, вероятно, раскроет свои отношения. Март – первый месяц весны, период романтики, а для Пугачевой, видимо, период разочарования, когда она узнает о предательстве своего мужа. Видимо именно тогда, «любовники» раскроют свои походы «налево» перед своими законными половинками.

Но как же дети? С кем останутся дети Галкина и Пугачевой? Несмотря на все связи, вероятно, Гарри и Лиза будут с отцом, так как Пугачевой уже 70 лет, и она вряд ли сможет достаточно позаботиться о подрастающем поколении.

Конечно, никто не исключает и тот факт, что Екатерина просто вдохновлялась образом Пугачевой, готовясь к своей новой роли в театре.