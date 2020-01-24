Довыделывалась... Боня лишилась аккаунта в Instagram

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Модель нажила себе много «врагов» и осталась без заработка.

В последнее время Виктория Боня только и делала, что конфликтовала с другими знаменитостями и пользователями. Судя по всему, девушка чувствовала себя в недосягаемости, однако некто нанес ей сокрушительный «удар»: модель лишилась аккаунта в Instagram.

При переходе на странице Виктории появляется надпись о блокировке ресурса. Различные паблики мгновенно отреагировали на событие и начали строить свои теории, но одно можно сказать точно – Боня довыделывалась.

Что именно стало причиной удаления страницы, сказать невозможно. Слишком много недоброжелателей было у Бони, среди которых: Алена Водонаева, Елена Малышева, Ксения Собчак и другие. Все они могли «приложить руку» к несчастью Вики. Кроме того, модель любила «повоевать» и с хейтерами, открыто публикуя их личные данные и призывая остальных пользователей всячески их унижать. Взломать аккаунт в соцсети на сегодняшний день – дело не сложное. Остается надеяться, что Вика сможет восстановить свой ресурс и во избежание дальнейших проблем станет вести себя более лояльно по отношению к окружающим.