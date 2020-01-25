Сегодня, 10:00

Певец, похоже, вступит в новый коллектив продюсера Ninety One.

Димаш Кудайбергенов недавно сразил всех новостью о том, что покидает своего продюсера Игоря Крутого ради переезда в Корею, к азиатскому наставнику. Свой выбор он обосновал желанием выйти на иностранную аудиторию. У фанатов певца сразу возник вопрос о том, а нужен ли Димаш иностранцам? Ведь в Корее и так достаточно азиатских талантов, и еще один идентичный певец им не к чему. Кажется, что Димаш придумал эту историю с корейским продюсером, чтобы отвлечь внимание публики, а сам, похоже, «по-тихому» перешел к Максиму Фадееву, продюсирующему сейчас Казашский коллектив Ninety One.

Но почему Кудайбергенов скрывает нового наставника и придумал эту нелепую историю с переездом? Видимо, певец пока что не уверен в своем выборе, и вступит в новый коллектив продюсера тогда, когда будет на 100% уверен в том, что сделал правильный выбор.

Более того, «неблагодарный» Димаш предал крутого ради контракта с Фадеевым, и тот точно «не погладит его по головке» за такой поступок. Продюсер мог стерпеть желание певца уйти к иностранному наставнику ради расширения аудитории, но вот переход к соотечественнику разобьёт сердце Игоря.

Фадеев также не хочет сориться с Крутым, ведь пока сам еще не решил, возьмет парня или нет. Однако Максиму не избежать конфликта с Крутым, ведь тот в любом случае узнает, какие интриги, возможно, вьются за его спиной.