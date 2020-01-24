Сказала «да»! Крид и Кока тайно поженились в США

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Клава намекнула на радостную новость, а Егор по-прежнему прячется от объектива.

На днях выяснилось, что Клава Кока беременна, а отцом ребенка является Егор Крид. В СМИ тут же предположили, что в США, где сейчас находится певица, намечается нечто грандиозное. Сомнения окончательно развеяла сама артистка, намекнув на предложение от Егора и свой положительный ответ. Этот и другие любопытные факты указывают на то, что Кока и Крид тайно поженились в США.

Известно, что звезда Black Star путешествует по Америке, переезжая из штата в штат. Вместе с тем, местоположение Егора долгое время оставалось загадкой, пока он не записал редкий stories, в котором молодой человек находился также в США. Больше Крид предпочел «не светиться», его аккаунт в Instagram словно «мертвый». А вот Кока наоборот, не может нарадоваться событию: в свежем посту с таинственным фотографом она не смогла промолчать и написала завуалированный намек на то, что сказала «да» Егору. К слову, некоторым пользователям сообщение показалось бессмысленным, видимо, они не в курсе событий.

Одновременно с этим, на странице Клавы вышел stories, в котором она едет в машине на пассажирском сидении. При этом место водителя слева словно пустое, очевидно, что некто прижимается к двери, чтобы не попасть в объектив.

Видимо, Крид, пока это возможно, хочет извлечь максимум «хайпа» на свадьбе, после чего уже объявит о том, что больше не свободен. Так или иначе, хочется верить, что молодые люди сохранят свою любовь на всю жизнь.