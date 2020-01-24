BadComedian в шоке: Катя Клэп «нагуляла» ребенка со Стасом Давыдовым?

Сегодня, 19:05

Блогерша тщательно пытается скрыть беременность, но выдаёт себя в соц. сетях.

Отношения Евгения Баженова (более известен как BadComedian) и Кати Клэп длятся уже около 3-х лет. Пара вовсе не хотела предавать всеобщей огласке новость о совместной жизни, но от фанатов ничего не скрыть – пара «спалилась» в Instagram во время совместного отдыха в Японии. Однако, судя по всему, в отношениях пошла трещина.

В последнее время, Катя в своих роликах и Instagram слишком часто начала намекать на то, что она беременна. Сначала в своём ролике она ела наггетсы, намазывая на них кабачковую икру, что само по себе является необычным сочетанием, а ведь беременным девушкам часто хочется съесть что-то странное. Несколько дней назад в Instagram она выложила фото с двумя таксами, и сопроводила это надписью о том, что, кажется, есть место для третьего, намекая на то, что она ждёт первенца. Сегодня же в Insta-сторис Катя выложила чувственное видео, где заплакала прямо во время монтажа своего ролика, что нестранно, ведь у беременных девушек перемены настроения случаются несколько раз в день.

Но почему блогерша-миллионница не признается всем о том, что она в интересном положении? Есть версия, после которой BadComedian будет в шоке. Возможно, что Катя Клэп «нагуляла» ребенка со Стасом Давыдовым. Дело в том, что до отношений с Баженовым многие фанаты подозревали о возможном романе Стаса и Кати. Слишком уж часто они делали совместные ролики, а затем и вовсе снялись в рекламе Beeline.

Катя боится о том, что после известий о беременности от «любовника», Евгений BadComedian может ее бросить. К тому же, скорее всего, она просто тянет время для того, чтобы обыграть это всё с другой стороны, якобы забеременела она именно от Баженова. Проблемой может стать лишь то, что после появления младенца на свет, он будет похожим больше на ведущего «This is хорошо», но это уже совсем другая история.