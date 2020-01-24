«Поцелуй меня!» - Орлова мстит Кадони близостью со стилистом

Вчера, 22:25

Мужчина не ожидал такого просьбы от Ольги и принялся ее «лобызать».

Страсти в романе Ольги Орловой и Влада Кадони продолжают кипеть. На днях в СМИ сообщалось, что звезда «Битвы экстрасенсов» приревновал коллегу к Антону Беккужеву, новому ведущему на «Доме-2». Судя по всему, не обошлось без скандала и разбирательств. По итогу Оля решила наглядно продемонстрировать Владу свою свободу. На своей странице в соцсети она опубликовала видео, в котором откровенно мстит Кадони близостью со стилистом.

Instagram-аккаунт ведущей телестройки пополнился провокационным роликом. На видеозаписи Орлова обнимается со стилистом, при этом мужчина изначально даже не подозревал о намерениях Оли. В следствие чего женщина чуть ли не в приказном тоне отрезала: «Поцелуй меня, это видео!». После этого стилист начал целовать Орлову в щеки, подбородок и шею. Довольная ведущая все это время смотрела в объектив камеры, очевидно, передавая «привет» Кадони.

Реакция Влада пока неизвестна, но очевидно, что выходка его возлюбленной еще больше «растопит пламя». Остается надеяться, что Орлова знает, что делает и не доведет коллегу до нервного срыва, в результате которого пострадают оба.