Малышева говорит, Эрнст «седеет»: Ведущая побила подростков в эфире Первого канала

Сегодня, 17:00

Кроме телесного наказания, она предложила им равноценную замену снюса.

Кажется, Елена Малышева нашла себе новое хобби – позорить себя и Первый канал прямо в эфире. В этот раз ведущая побила подростков и, кроме телесного наказания, предложила им съесть равноценную замену снюса – фекалии. Ясно почему Елену возмутил факт того, что дети употребляют запрещенный препарат, однако это не значит, что надо было показывать свою ненависть прямо в эфире программы. Удивительно, что Владимир Эрнст до сих пор не уволил Малышеву за ее позорное поведение.

Уже не в первый раз Малышева говорит, а «Эрнст седеет»: скандал с провальной диетой докторки, унижение пациентов, шокирующие выпуски, «пьяные» скандалы… Когда же всему этому придет конец? Ведущая не несет никакой пользы для зрителей, и ее программа превратилась в сплошной трэш. Видимо, Константин Эрнст держит ведущую ради рейтингов и хайповых ситуаций.

Может Эрнст боится теледокторки? Ведь Малышева в эфире Первого Канала уже многие годы, и за это время обзавелась влиятельными друзьями, которые не дают Эрнсту «избавиться» от скандальной Елены Васильевны.