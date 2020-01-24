Мать Лазарева «искалечила» сыну жизнь? Сергей должен был родиться девочкой

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Тина призналась, что всю жизнь хотела дочку.

В своем Instagram мама Сергея Лазарева поздравила внучку Алину с днем рождения, на фоне радостного события Валентина Лазарева разоткровенничалась и призналась, что всю жизнь хотела дочку. Но все сложилось иначе и на свет появилось два мальчика. Исходя из того, что написала Тина, спустя уже много времени она не забывает о несбывшийся мечте. Хоть желанию Валентины и не суждено было сбиться, все же попытки «исправить», видимо, с ее стороны были.

Как известно, одинокого отца Сергея Лазарева в СМИ уже давно подозревают в нетрадиционной ориентации. Возможно, подозрения не беспочвенные и именно мама Лазарева стала причиной его предпочтений. Дело в том, что Валентина могла воспитывать сына, как дочь, так как та была уверенна, что Сергей должен был родиться девочкой. Не исключено, что нездоровая прихоть матери Лазарева «искалечила» сыну жизнь, ведь с самого детства певцу приходилось быть тем, кем он не является, что, в конечном счете, переросло в психологическую травму. Судя по аккаунту Валентины, она действительно увлечена внучкой Алиной, девочкой, которую она так хотела, но до этого успела «искалечить» судьбу своего знаменитого сына.

Вполне вероятно, что чем старше становился Сергей, тем отчетливее он понимал, что классическую семейную ячейку ему не построить не удастся, а признавать тягу к мужчинам он не может. Поэтому, подойдя к порогу готовности продолжать свое наследие, звезда решился на суррогатное материнство.