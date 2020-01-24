Бузова для прикрытия - Дава крутит роман с Паниным?

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Блогера в скором времени может ожидать судьба Головина.

В искренность отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна значительная часть общества не верит. Этому есть много причин, одной из которых называют страсть Давы к разгульному образу жизни, а отношения с певицей, считают выгодной партией. Сомнений прибавилось еще и появлением новой информации – блогер, похоже, крутит роман с Алекссем Паниным. На это указывает их странная связь, а также общность интересов. Судьба одного юного «друга» актера, Александра Головина, уже известна: парень «скатился на дно», то же ждет и Манукяна?

Звезда «Жмурок» настолько испортил себе репутацию, что его всячески стараются избегать остальные знаменитости. На Алексея в Instagram из звезд шоу-бизнеса подписан разве что его товарищ Никита Джигурда. Тем удивительней было увидеть в подписках Панина на его «пустой» аккаунт Давида с его почти 11 миллионной армией фанатов. К слову, актер также подписан на Манукяна, что не вызывает подозрений, ведь Алексей в попытке напомнить о себе пытается «засветиться» везде, где только можно.

До отношений с Бузовой Дава славился меняющимися, словно перчатки, девушками и в целом разгульным образом жизни. Те же принципы пропагандирует и Панин на своем аккаунте. Вероятно, бойфренду Ольги близки идеалы Алексея, а учитывая слухи о нетрадиционной ориентации актера, вполне возможно, что между ними роман. В этом случае ведущая «Дома-2» выполняет не только роль спонсора, но и нужна для прикрытия.

Сам же Панин не выбирает себе друзей по возрасту. Актер тесно общался с Головиным, который на 11 лет младше его. При этом жизнь звезды «Кадетства» резко ухудшилась после знакомства с Алексеем: алкоголь, неудачи в личной жизни и сомнительные компании. Не исключено, что та же участь ждет и Давида, если он также «с головой» окунется в мир непристойностей и пошлости.