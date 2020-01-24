Скандал с Шейк помог! Леди Гага станет звездой нового сезона «Американской истории ужасов»

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Роман с Брэдли Купером и конфликт с моделью подарили певице новую роль, как сообщаю инсайдеры.

Американская певица Леди Гага много лет уже пытается покорить Голливуд, чтобы стать настоящей актрисой. Однако пока мировой кинематограф не особо видит в Гаге актерский потенциал. Но скандал с Ириной Шейк и уход Брэдли Купера из семьи сделал свое дело – «разлучницей» заинтересовались режиссёры и пригласили на съемки.

Как сообщают инсайдеры из США, 33-летняя Леди Гага вне себя от счастья, ведь певице предложили стать главной звездой нового сезона «Американской истории ужасов». Известно, что американская поп-дива ранее уже снималась в двух сезонах данного телесериала, однако в 2017 режиссёры отказалась от услуг артистки и сняли «Культ» уже без Леди Гаги. Теперь же, когда знаменитость снова оказалась на пике славы, певицу позвали на съемки 11 сезона, который, если верить инсайдерам, стартует уже в этом году.

Не исключено, что именно скандальный роман с Купером и конфликт с Ириной Шейк помог Гаге снова оказаться в ТОПе самых обсуждаемых мировых знаменитостей. Потому неудивительно, что на съемки очередного сезона «Американской истории ужасов» позвали именно Гагу, ведь она точно привлечет интерес публики к картине.

Напомним, что Леди Гага уже является обладательнице премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась» и теперь её цель – получить золотую статуэтку в категории «Лучшая женская роль».