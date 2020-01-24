Операция, наркоз, прямой эфир… Боссы НТВ пригрозили Кудрявцевой увольнением?

Сегодня, 14:00

Ведущей приходится работать несмотря на возможные осложнения.

Лера Кудрявцева совсем не жалеет себя. Ведущая на днях выложила фото с работы, на котором заметно как сильно она отфотошопила свое лицо. Кажется, таким компьютерным «гримом» Лера попыталась скрыть страшные отеки, которые очернили ее лицо после операции по удалению имплантов. Почему же всеми любимая ведущая не может отлежаться дома и спокойно восстановить свое здоровье? Может боссы НТВ пригрозили Кудрявцевой увольнением в случае нарушения рабочего графика, и ей приходится работать несмотря на возможные осложнения?

Если это так, то подобное наплевательское отношение к своему здоровью может вызвать серьёзные осложнения. Сейчас иммунитет ведущей ослаблен, а из-за послеоперационного стресса о себе могут напомнить и старые болезни.

Операция, наркоз, прямой эфир... Ведущей стоит сделать выбор – жертвовать собой ради работы и денег, или же прожить долгую и спокойную жизнь, пусть и с меньшим заработком.