Пойман с поличным - Тимати «озолотит» Решетову за умалчивание измены?

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Настина мечта жить у океана, не работая, похоже, скоро сбудется.

О похождениях официального холостяка Тимати известно уже давно. Рэпер привык к шумным тусовкам и вниманию женского пола. Его нынешняя пассия Анастасия Решетова вела себя более, чем скромно по отношению к отцу ее ребенка. Однако в последние дни словно почувствовала власть и начала смело строить планы. Есть основания полагать, что Тимур был пойман Настей с поличным, первой реакцией девушки был съезд на другую квартиру, в которой она «засветилась» пару дней назад. После чего, поняв, что может уничтожить репутацию рэпера, видимо, начала выдвигать ему условия, при которых скандал не получит огласки.

На днях пара, как ни в чем не бывало, провела совместную фотосессию. Однако на снимках в Instagram видно, что эмоции возлюбленных словно фальшивые, а в голове у них отнюдь не радостные мысли. На одном из снимков Тимати вообще смотрит вдаль, вероятно, обдумывая то, что произошло накануне.

А произошло, судя по всему, следующее: Решетова смогла доказать измену бойфренда и съехала на свою «простенькую» квартиру, кадры из которой выложила в Сеть. В связи с ссорой рэпер даже не поздравил пассию с днем рождения. Одновременно с этим, Настя, вероятно, сменила тактику – начала шантажировать певца оглаской «грешков». Об это свидетельствует ее пост про жизнь у океана, получая деньги извне.

Видимо, пожизненным спонсором Решетовой станет именно Тимати, который «озолотит» ее за умалчивание измены, взамен получив еще и свободу. Надо полагать, что в этом случае через какое-то время разрыв, так или иначе, вскроется, и причиной будет названа разность в характерах, как это обычно бывает. Также остается загадкой, с кем будет жить их совместных сын.