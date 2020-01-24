Ни стыда, ни совести... Пынзарь выгнал муж из-за «залетной» беременности?

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Возвращение в Москву и «слоняние» по забегаловкам: похоже, Даша осталась без денег.

Брак «на две страны» Дарьи и Сергея Пынзарь, похоже, подходит к концу. Недавно пресса сообщала о наличии у экс-участницы «Дома-2» в Турции любовника, кроме того, выяснилось, что она беременна. Пока муж-бизнесмен постоянно находился в Москве супруга действительно могла ему изменять. Теперь же, судя по свежей информации, Даша прилетела в столицу России, где питается в забегаловках. Есть все основания полагать, что супруг Пынзарь выгнал ее из солнечной страны и оставил без денег из-за «залетной» беременности.

В stories на странице в Instagram экс-участница телестройки жалуется на заснеженную погоду Москвы. После чего действие перемещается в кафе, где девушка решила пообедать сосиской в булке – не самое изысканное блюдо для обеспеченного человека.

На днях стало известно, что Дарья забеременела в третий раз, но вот особой радости не видно ни в ее поведении, ни в поведении мужа. Скорее наоборот – супруги словно решают какую-то серьезную проблему. Стоит полагать, что это связано с появившимся животом, а значит причиной мрачного настроения может быть измена девушки, о которых не раз писалось в прессе. В этом случае и ДНК-тест не нужен, ведь Сергей редко бывает у жены в Турции.

Судя по поведению Даши, приехала она в Москву помириться с мужем. Но при этом ни извинений, ни чувства вины в голосе от нее не наблюдается, Пынзарь словно делает вид, что ничего не произошло. Такая манера действительно присуща некоторым людям, когда свои даже вопиющие ошибки они стараются не замечать. Разумеется, в этом случае можно с уверенностью сказать, что у экс-участницы «Дома-2» нет ни стыда, ни совести, ведь единственный правильный путь исправления – раскаяние.