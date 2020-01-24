Все еще не простил? Харламов «изменяет» Асмус с замужней Кравец

Сегодня, 13:00

Гарик пустился «во все тяжкие» и никак не может отпустить обиду.

Гарик Харламов, все еще не простил Кристине Асмус ее «роман» с Александром Петровом и съемки в проектах позорящих их семью. Если раньше он пытался «мстить» жене гомосексуальным «романом» с Батрутдиновым, то теперь он понял, что это никак Асмус не оскорбляет и переключился на женщин. Вероятно, он рассчитывает, что у Кристины взыграет обида, и она не потерпит то, что Харламову нравится другая женщина. Объектом своих «ревнивых игр» Гарик выбрал коллегу Марину Кравец, которая, видимо, и не подозревает, что является всего лишь орудием мести.

Самое ужасное то, что у Марины есть любящий ее муж. Неужели Гарику плевать на то, что он разрушает чужую семью и-за проблем в своей? Кажется, что ему действительно безразлично, по крайней мере, на это намекает общее фото Харламова и Кравец, на котором они стоят страстно прижавшись друг к другу, не обращая внимания на остальных коллег.

Харламов пустился «во все тяжкие» с Кравец и никак не может отпустить обиду, но к чему это приведет в будущем? Кажется, их с Кристиной брак уже никак нельзя спасти, а все попытки Гарика воззвать к ее благоразумию, даже через ревность, обречены на провал.

Сейчас Харламов «изменяет» Асмус с замужней Кравец, а потом, когда ту бросит муж, найдет себе новую пассию. Теперь это его новое хобби – разрушать чужие семьи?