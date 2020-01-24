По стопам Волочковой - Лобода «уродует» себя экстремальным похудением?

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Сбросить лишнее певице, похоже, «приказал» Линдеманн.

На днях пресса пестрила заголовками о ссоре Светланы Лободы и Тилля Линдеманна. Известно, что вокалист группы Rammstein забрал себе их совместную дочь Тильду. СМИ разузнали, что рокер поставил определенные условия для возвращения девочки матери. Речь шла о «выкупе», но похоже, на этом дело не ограничилось, и в ход пошли откровенные издевательства. Так, Линдеманн мог заставить певицу сбросить вес, и Лобода, кажется, серьезно настроена выполнить прихоть любовника ради дочери. Уже сейчас видно, как артистка «усохла» – «уродует» себя экстремальным похудением?

Изменения во внешности Светланы видны невооруженным глазом. Буквально в считанные дни певица сбросила несколько килограмм. Если сравнивать свежий снимок со сделанным ранее, то видно, как уменьшились в объеме бедра, плечи стали более «острыми», а грудная клетка более выраженной, отчетливо заметны даже ребра.

Такое резкое похудение возможно лишь в случае голода или «изуверских» диет, наподобие той, что использует Анастасия Волочкова. Балерина ест пару яиц в день и уверяет всех, что этого хватает даже для физических нагрузок. Разумеется, на самом деле организм постепенно истощается, и болезненный вид фигуры примы тому подтверждение. К слову, Лобода, видимо, решила идти по стопам Волочковой и даже опубликовала stories с ней.

Мода на нездоровую худобу, кажется, уже «захватила» умы большинство женщин и мужчин. Видимо, не является исключением и Линдеманн, который предпочел женственным формам исхудалый вид Светланы. В этом случае остается лишь надеяться, что состояние Лободы временное, и после возвращения дочери они вернется к прежнему образу.