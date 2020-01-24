Самара под запретом! Даве и Бузовой грозит наказание за «хулиганский» поступок

Сегодня, 12:00

Назвать в честь себя государственное учреждение – из звезд на такое еще никто не решался.

Ольга Бузова и ее жених Дава, кажется, ходят по «острию ножа» и могут в скором времени ощутить на себе все санкции закона из-за своего дерзкого поступка. Кто-то из знаменитой пары мог переименовать школу в честь Ольги Бузовой, что вызвало бурную реакцию в СМИ. Однако шутникам может грозить не только очередная порция хайпа, но и реальное наказание, ведь назвать в честь себя государственное учреждение – это административный проступок, за который можно получить реальное наказание.

Но кто из них мог на такое пойти? Может Дава решил порадовать любимую, и на ее день рождения «подарил» Ольге образовательное учреждение. Кто-то обещает достать звезду с неба, кто-то дает космическим объектам имя своей второй половинки, ну а Дава назвал в честь Ольги школу в Самаре. Разве не романтично? Зато, в отличие от звезды или астероида, Ольга сможет посетить «свое» учебное заведение.

Не исключено, что и сама Бузова могла додуматься до такого хайпового поступка. Вероятно, она со своим менеджером пошли на это, чтобы поднять волну разговоров и обсуждений, тем самым напомнить жителям Самары о своей существовании. Но они не подумали о том, что не всем жителям понравится такой «хулиганский» поступок певицы, так что Самара для Ольги теперь под запретом!

Даве и Ольге, вероятно, грозит наказание за свою «шутку». Более того, само дело против них может стать резонансным – из звезд на такое еще никто раньше не решался.