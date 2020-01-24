Ни хитов, ни счастья или как Алсу обнажила проблемы в жизни

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Певица не пишет песни, «погрязла» в грусти — семья не приносит ей радости.

Алсу в Instagram нередко общается с поклонниками. Совсем недавно на просьбу фаната послушать авторскую композицию Алсу, певица призналась, что давно не писала песен и тем самым обнажила проблемы в жизни. Ведь отсутствие вдохновения бывает из-за частых конфликтов, нестабильной карьеры и неудач в жизни. Выходит, сейчас у Алсу ни хитов, ни счастья нет. Певица в последнее время все чаще оказывается в центре скандалов. В прошлом году имя дочери Алсу оказалось в скандальных заголовках. Микелла Абрамова одержала победу в песенном конкурсе «Голос. Дети», но после проверки результатов голосования международной компанией итог соперничества признали недействительным, из-за чего создатели проекта были вынуждены организовать повторный финальный эфир.

По мнению многих, победу для Микеллы купил супруг Алсу бизнесмен Ян Абрамов. Тогда на семью певицы ополчились не только поклонники, но и другие звезды не стесняясь выражали свое недовольство нечестной победой девочки. Неприятная ситуация с Микеллой несомненно отразилась и на репутации самой Алсу. Что и могло привести к переживаниям и за дочь, и за свою карьеру. А при таком эмоциональном напряжении логично, что и муза не придет.

Бросив писать песни Алсу рискует разрушить карьеру певицы. Ведь фанаты с удовольствием слушают и ждут именно авторские композиции, о чем признаются в комментариях.