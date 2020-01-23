Разоблачитель «голубых» или как Ургант унизил Гудкова грубой шуткой

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«Первый раз поцеловался с женщиной?» — не скрывая издёвки выдал Иван в студии.

Пока Александр гудков покоряет мир моды и шоу-бизнеса, репутация артиста, судя по всему, стремительно идёт ко дну. Поводом для догадок стал визит комика в студию Ивана Урганта, где ведущий публично унизил гостя грубой шуткой о «голубой» тайне. И это притом, что ориентация артиста и без того долгие годы пребывает под вопросом. Неужели Ургант подался в разоблачители «голубых»?

В студии ведущий задавал каверзные вопросы о съёмках нового фильма «Марафон желаний», где Гудков выступил в роли сценариста и актёра. И всё бы ничего, вот только Иван высмеял Сашу: «Первый раз поцеловался с женщиной?», — выдал Ургант без зазрения совести. Более того, ведущему и этого оказалось недостаточно, и Иван продолжил издёвки на тему репетиции скандального поцелуя и «удачных» дублей. Слухи о нетрадиционной репутации Александра Гудкового не первый год «гуляют» в шоу-бизнесе, в силу эпатажного образа и отсутствия спутницы жизни, однако, даже это не оправдывает беспечного поведения Урганта. К тому же, это не первый случай непрофессионального отношения Ивана в кадре, чего только стоит «разоблачение» ориентации Тимура Батрутдинова. Не удивительно, что такими темпами ведущий потеряет работу, ведь вряд ли Эрнст, в и без того нелёгкое время для Первого, одобрит поведение подчинённого.