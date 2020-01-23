«У нас будет 1 ребенок» — Черно отказалась рожать Оганесяну дочь

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Звезда «Дома-2» грубо разрушила мечту мужа.

Саша Черно в Instagram рассказала о реакции мужа на пол будущего ребенка — Иосиф Оганесян был в восторге, когда узнал, что будет мальчик. В комментариях к публикации жены Йося трогательно написал: «Жена, следующая будет девочка» и поставил в конце эмодзи-сердечко. Но Черно категорично разбила надежды мужа. «У нас будет 1 ребенок», — отказалась рожать Оганесяну дочь скандальная звезда «Дома-2». Видимо, Черно настолько сильно разочарована в супруге, что даже представить не может большую семью, где во главе — он. Даже щедрая оплата за беременность и роды на телепроекте «Дом-2» не привлекают Черно.

Для беременных на телестройке масса привилегий: оплата ведения беременности и родов в хорошей частной клинике, обеспечение необходимыми медикаментами для здорового протекания беременности, премия за рождение ребенка (которая достигает трех миллионов рублей), ежемесячная доплата на содержание ребёнка, и как приятный бонус — иммунитет на голосованиях, ведь никто не станет избавляться от беременной участницы, даже если другие члены проекта и проголосуют против.

Черно не единожды устраивала скандалы мужу публично, не стеснялась унижать и критиковать на глазах зрителей. А совсем недавно и вовсе закатила истерику за покупку абонемента в спортзал, чем показала финансовые проблемы в семье. Но даже безденежье, похоже, не заставит Черно родить Оганесяну девочку.