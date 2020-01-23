Мелазде взялся за старое или почему Джанабаева коротает ночи в одиночестве

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Чуда не случилось — Альбина снова терпит «загулы» мужа.

Альбина Джанабаева не прекращает делиться откровениями из личной жизни: то прибегнет к омоложению, то выдаст проблемы в семье, теперь и вовсе показала, как «развлекается» детскими игрушками по вечерам. И это притом, что в сети только утихли слухи о распущенном образе жизни Валерия. Мелазде снова взялся за старое? Почему Альбина вынуждена коротать ночи в одиночестве?

В сторис Джанабаева опубликовала ролик, где похвасталась детской пеной: певица не только присвоила игрушку наследников, пока те спят, но и устроила забавы в позднее время. Складывается впечатление, что Альбине попросту нечем было заняться в ожидании супруга с очередного «загула». Не исключено, что Меладзе снова наступила на те же грабли, устроив беспечный отдых без супруги. И хотя Альбина отчаянно пыталась спасти брак на протяжении нескольких месяцев, чего только стоит совместное творчество и череда внешних преображений Джанабаевой, но, видимо, чуда не произошло. Как известно, любому терпению приходит конец и, не удивительно, если, окончательно разочаровавшись в супруге и семейной жизни, певица всё-таки решится поставить точку в браке с Меладзе.