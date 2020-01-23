Открыл гарем на «Доме-2» или как Кадони нашёл замену Орловой

Сегодня, 16:09

Роман с ведущей, «интрижка» с гримёром — Влад даже не скрывает похождений на работе.

Пока Ольга Орлова якобы ностальгирует по прошлому, Влад Кадони, судя по всему, не планирует долго оставаться в холостяках и уже нашёл замену ведущей. Мало того, что Влад буквально открыл гарем на «Доме-2», так ещё и в новую «жертву» выбрал гримёра экс-возлюбленной. Измена Кадони поставила точку в романе с Орловой?

В сторис Бородина опубликовала ролик, как коллеги развлекались с «предсказаниями»: Владу выпало признание в любви от некой Александры. Мало того, что ведущий без зазрения совести признал «интрижку» с Сашей, так ещё и избранницей Влада оказалась личный гримёр Орловой. Складывается впечатление, что «строить» любовь на «Доме-2» решили не только участники. Впрочем, долгое время ходят слухи о скандальном романе Орловой и Курбана Омарова, не исключено, что таким образом ведущий решил отомстить возлюбленной, выбрав в избранницы именно сотрудницу Ольги. Так или иначе, а поведение Влада оставляет за собой много спорных вопросов: Кадони даже не скрывает похождений на работе, чем рискует всерьёз поплатиться карьерой ведущего, ведь вряд ли руководство оценит бесполезные «интрижки» на проекте.