Пока у Давы идеальные ножки, Бузова опозорилась «зарослями» в подмышках

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Перед отдыхом Оля решила не заходить к мастеру по депиляции.

Импровизированный медовый месяц Бузова и Манукян проводят в Тайланде. Ранее сеть потрясли идеально гладкие ноги мужчины - его сразу заподозрили в гомосексуальности. Ольга, видимо, не желает соответствовать своему жениху или же решила поменяться с ним местами, ведь «заросли» в подмышках Ольги заметны невооружённым глазом. Бузова запустила себя, оказавшись в отношениях с мужчиной.

Видимо, Ольга перед отдыхом пренебрегла личной гигиеной. А зачем? Ведь Манукян любит ее такой, какая она есть. Хотя это не совсем так, подозревают в сети. Многие считают, что мужчина завёл отношения с Ольгой ради денег и популярности, которая пришла к нему сразу после их официального заявления. Давид уже набрал 10 млн подписчиков и столько же просмотров на YouTube. Но это только начало. Видимо, Ольга полностью расслабилась в отношениях с Манукяном, если даже на отдыхе забыла побрить подмышки.

Получается, что пока Давид следит за своей внешностью, Ольга на свою - наплевала. Стоит сказать, что звёздам шоу-бизнеса как никому другому нужно следить за волосами на теле, ведь каждый их промах сказывается на репутации. Заголовки со словами «опозорилась» заполоняют сеть. Как бы то ни было, сейчас Ольга по-настоящему счастлива, что видно из ее жизни и улыбок рядом с Манукяном. И не важно, есть ли волосы в ее подмышках или же нет.