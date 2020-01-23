От позора не отмыться! Мать Харламова против брака с Асмус после фильма «Текст»?

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Наталье Игоревне, судя по всему, стало плохо с сердцем, когда она впервые посмотрела ролик в кинотеатре.

Скандальный фильм Клима Шипенко «Текст» наделал много шума не только в кинопрокате, но и в семье Гарика Харламова. Как оказалось, мама юмориста не была готова к такой откровенной сцене своей невестки Кристины Асмус, которая снялась не только полностью обнаженной, но и засветила нелицеприятные участки тела в фильме. По слухам, после премьеры фильма маме Харламова стали поступать нелестные комментарии в соцсети от пользователей о ее невестке. Большинство людей писали: «у Кристины растет маленькая дочь, а мама подает плохой пример ее внучке», «девочку начнут травить в школе и показывать ей видео из сети». Затем к комментариям, судя по всему, подключились и родственники со стороны Гарика, которые также остались недовольны поведением Кристины: «Я говорила — она не наша, зачем от жены ушел?

Она была умничкой», «это не актерское мастерство, порн….мастерство». Белоснежная репутация жены Гарика была растоптана на глазах у пожилой мамы Гарика. Да и сам Гарик очень тяжело пережил сцену в фильме «Текст». По слухам, он был в ярости и несколько дней старался не общаться с женой, не мог даже к ней притронуться, так как ее лапал Янковский. За этого его прозвали «рогоносцем» и «кукол….м» в сети. Поговаривают, мать Харламова стала против брака Асмус с ее сыном, ибо от позора уже не отмыться, а жить с клеймом не хочется. Всегда отзывчивая и полюбившая, как дочь свою невестку, Наталья Игоревна сменила милость на гнев. Гарик больше не водит жену в гости к маме. Чаще всего Харламов приходит в гости только с маленькой дочуркой, сообщают на форуме «Багиня.орг». В семье Гарика больше не принимают слишком откровенную Кристину. Судя по всему, мама уговаривает сына на развод, поскольку она удалила все фотографии с Кристиной из своей соцсети, оставив только сына, внучку и Батрутдинова. А на днях Наталья Игоревна написала в своем Instagram: «В любви иногда приходится плакать», намекая, что Гарик сильно страдает из-за измен Кристины.

Иван Янковский и Кристина Асмус

Сейчас пара Асмус и Харламова претерпевает не лучшие времена, как бы Кристина не пыталась доказать свою любовь к Гарику, ей уже мало кто верит. Многие поговаривают о ее страстном романе с Иваном Янковским, который покорил сердце девушки еще в совместном спектакле «Утинная охота», где они страстно целуются.