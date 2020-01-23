Аршавин выкрал всех детей или почему Барановская бесследно исчезла?

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Юлия уже месяц не появляется в сети и на экранах телевизоров.

Телеведущая вела свой блог с регулярной периодичностью. Отпуск, дети, съемки - Барановская пыталась посвятить поклонников в свою жизнь по максимуму. Но теперь она бесследно исчезла. Версий было много - свадьба, медовый месяц, роман с арабским шейхом, но правда оказалась страшнее. Юлию заметили в московском суде с кипой документов - заплаканную, растрепанную и в полном одиночестве. Неужели Аршавин выкрал всех детей или почему девушка так резко исчезла со всех «радаров»?

Стоит сказать, что даже на программе «Мужское/Женское», где Барановская является бессменной ведущей, показывают старые выпуски с ней. Аршавин же в это время тоже не балует поклонников новыми кадрами. Если учесть, что Барановскую видели в суде, то есть все основания полагать, что бывший супруг все же потребовал свою долю в воспитании детей. Но только, каким способом? Юлия никогда не ограничивала отцу общение с ребятами, видимо это и сыграло с ней злую шутку. Стоит сказать, что старшие дети Барановской также «забросили» социальные сети. Видимо, для них эта ситуация стала не меньшим ударом, чем для их родителей.

Скорее всего, телеведущая сейчас переживает большое горе, поэтому и не находит времени на социальные сети и съемки. Стоит сказать, что отсудить детей у их законного отца далеко не просто, закон просто может встать на сторону Аршавина, а Юля, не зная о нахождении своих чад, просто останется ни с чем.