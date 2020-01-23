Престарелая жена ради денег или как Алибасов «отжал» у Федосеевой-Шукшиной полмиллиона?

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Видимо, Бари просто пользуется беспомощностью супруги.

Совсем недавно актрису лежала в доме престарелых, а теперь ее муж распоряжается ее деньгами. На кадры попало семейное видео, где Лидия, хоть и нехотя, но отдаёт группе «На-на» полмиллиона рублей. Бари подписал кадры, что Федосеева-Шукшина теперь спонсор его горячо любимой группы и детища. Но так ли это на самом деле?

Всем известно, что Лидия находится в плачевном состоянии уже долгие годы. На последних программах актриса забывает, что сказала минуту назад. Получается, что престарелая жена была нужна Алибасову ради денег или как он сумел так просто «отжать» у неё полмиллиона? Легко заметить, что ради своей группы продюсер готов на все - даже «хлебнуть» очистителя для труб. Видимо, Бари не боится даже Бога, если готов буквально обокрасть старушку, у которой родственники и так пытаются отобрать все имущество. В сети давно говорили, что Алибасов алчный, а свадьба с Федосеевой для него - лишь шанс обогатиться.

Скорее всего, Бари будет рядом с супругой до тех пор, пока у той не закончатся последние деньги. И то, в этом случае ему ещё придётся «пободаться» с родственниками Федосеевой-Шукшиной за последнюю недвижимость и деньги старушки. Алибасов не раз заявлял, что на первом месте для него лишь группа «На-на», что и было доказано, когда Лидия отдавала крупную сумму для развития группы.