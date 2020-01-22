Вчера, 23:10

Блогерша может покинуть страну ради солнечной Америки.

На днях в жизни украинской блогерши Алёны Венум произошло знаменательное событие: она, наконец, объявила всем волнующимся фанатам о том, что у нее родится девочка. Такая история явно расстроила американского избранника Алёны Дэрила Туфекчи, который рьяно рассказывал подписчикам своего Instagram, что хотел бы именно мальчика, и даже придумал ему имя. Но не срослось. Во время объявления результатов УЗИ было видно наигранную радость «Аквамена», он изо всех сил старался не подавать виду, чтобы не разочаровывать любимую.

Вся эта история получала огласку в СМИ уже неоднократно, где заявляли о версиях, что Дэрил нахлебник, живёт за счёт украинской миллионерши, да и вообще младше нее на 3 года. Но есть вероятность, что гораздо большую выгоду из отношений имеет именно Венум, а не Туфекчи. Стоит предположить, что Алёна Венум забеременела от «Аквамена» ради гражданства США.

Алёна уже давно находится в зоне комфорта – со своих социальных сетей она получает крупный гонорар, позволяющий жить в Украине, ни в чём себе не отказывая. Однако, наверняка, Украина, как держава, находящаяся в кризисе, мало привлекает девушку как страну для дальнейшей жизни. Вполне возможно, что она нашла иностранного мужчину именно из США, для того, чтобы получить американское гражданство и эмигрировать в Штаты.

Ради этого она быстро дала понять Дэрилу, что готова до конца жизни его обеспечивать, и даже родила от него ребёнка, чтобы американец уже точно никуда не делся от украинской красотки. Переезд в США вполне вероятен, однако для начала Венум придется пройти длительную процедуру получения всех нужных документов, чтобы находится заграницей столько, сколько она захочет.