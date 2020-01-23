Пока Кока страдает от токсикоза, Моргенштерн на отдыхе потратил 500 тысяч рублей

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В полку Киркорова прибыло – блогер разоряет дубайский Louis Vuitton.

Разорвавший отечественный шоу-бизнес альбом Моргенштерна «Легендарная пыль» дал артисту многое – начиная от звания рок-звезды (которое он дал себе сам), заканчивая огромными финансовыми возможностями. С момента выхода релиза не прошло еще недели, а блогер уже во всю отмечает выход своей «легендарной» пластинки, и отправился в Дубай в компании исполнителя Goody.

Пока Клава Кока, возможно, страдает от токсикоза, Моргенштерн же на отдыхе потратил 500 тысяч рублей на дорогие аксессуары, о чём сам заявил в своих Insta-сторис. Своим фанатам Алишер похвастался покупкой новеньких кроссовок, ремня и сумочки. Блестящие вещи, украшенные стразами и, вероятно, дорогостоящими камнями, были куплены в магазинах мировых брендов Dolce & Gabbana и Louis Vuitton. Нельзя не отметить схожесть с королём российской эстрады Филиппом Киркоровым, гардероб которого, вероятно, на 80% состоит из одежды и аксессуаров Louis Vuitton.

Неизвестно, насколько долго продлится такая популярность блогера. Сам он иронизирует, что несколько лет назад люди говорили, что через год о нём забудут, но он снова и снова взрывает чарты своими треками. А альбом, записанный за неделю, показывает небрежный подход исполнителя к своему делу, чем, возможно, и цепляет совсем юную и бунтующую аудиторию.

Похоже, что Молодого Хэфнера не особо интересует ситуация с Клавой Кокой. Есть версия, что певица лейбла Black Star беременна именно от Алишера, но ему всё равно, и проблем с выплатой алиментов, скорее всего не будет. Наверняка, свои основные доходы он не декларирует, поэтому процент с официальной заработной платы будет невелик, и девушке придется работать в поте лица, чтобы поставить отпрыска на ноги.