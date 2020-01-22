«(Не)идеальный мужчина» с Егором Кридом провалился – зрители в гневе!

Вчера, 23:00

Рэпер упорно отрицает фиаско, но на всякий случай сходил к Тимати.

В эти выходные стартовал показ фильма «(Не)идеальнный мужчина» с Егором Кридом в главной роли. Как утверждает рэпер, его дебютная работа оказалась невероятно популярной. Надо признать, что об этом говорит и официальная статистика. По предварительным данным, за первый уикенд кассовые сборы «(Не)идеального мужчины» опередили сборы фильма «Холоп».

Однако отзывы зрителей, посетивших премьеру, Крид почему-то не комментирует. Хотя, как продвинутый пользователь инета, наверняка в курсе, что фильм с его участием в целом провалился. Гнев зрителей, потративших свои «кровные» на билет в кинотеатр, не знает границ. Особо жесткой критике подверглись актёрские способности рэпера.

Несмотря на оптимистические заявления, главный герой «(Не)идеального мужчины», видимо, осознает, его актерской карьере пришел конец. Поговаривают, что Егор испытал настоящий удар, когда понял, что напрасно рассорился с Black Star из роли робота-любовника. Продумывать пути отхода, Крид начал, похоже, уже сейчас. Несколько дней назад он засветился в компании бывшего босса рэпера Тимати, который тут же намекнул на выход нового совместного трека.