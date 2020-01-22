И тебя вылечат! Тимати «закрыл» бывшую жену Шишкову в клинике

Сегодня, 17:10

Долгое послание Алены в соцсетях показывает одно – Юнусов устал с ней «нянчиться».

После расставания с рэпером Тимати модель Алена Шишкова стала предсказуемо не так интересна публике. Естественно, модель это не устраивает, потому поддерживать популярность стало для Алены самой важной задачей. Около года назад она сконцентрировалась на своем главном козыре – «внешности». Тем не менее, все вышло за рамки и просто похудение Шишковой превратилось в анорексию. Несколько месяцев Алена не вызывала у поклонников ничего, кроме ужаса, но ее мучения решил прервать бывший благоверный. Устав нянчиться со страдающей от неразделенной любви к нему Шишковой, он попросту «закрыл» бывшую жену в клиникке, откуда Алена и вышла на связь.

Естественно, Шишкову сильно подкосил факт того, что сразу же после отношений с ней Тимати смог найти себе невесту ничем не хуже и она также, как Алена родила ему ребенка. Последний рычаг давления на бывшего мужа в виде совместной дочери Алисы пропал, когда Анастасия Решетова родила Ратмира. Тогда и проявилась аномальная худоба Шишковой.

Уставший постоянно читать о проблемах Шишковой со здоровьем Тимати все же решил вмешаться в ситуацию и пока не поздно спасти Алену. Юнусов надеется лишь на то, что Алена перестанет наконец подбивать к нему «клинья» и он сможет уделить новой семье все свое внимание, а Алену лишь оставит с напутствием: «И тебя вылечат!».