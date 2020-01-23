Устал от неудач... Мясников променял «Уральских пельменей» на жизнь в селе

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Вячеслав сбежал из столицы после провального старта сольной карьеры?

Похоже, что Вячеслав Мясников окончательно разочаровался в «Уральских пельменях». Хоть комик и проработал на шоу с момента его основания, закулисные скандалы и интриги заставили Мясникова задуматься о сольной карьере. Вячеслав отделился от коллег и принялся колесить по стране, выступая с песнями собственного сочинения. Но и это начинание юмориста оказалось, видимо, провальным. Ведь, судя по соцсетям, Вячеслав променял сцену и «Уральских пельменей» на жизнь в селе.

Мясников, одетый в шапку-ушанку, публикует снимки заснеженного сельского пейзажа. Показывает подписчикам простые «житейские» хлопоты, которые ему приходится выполнять каждый день, чтобы выжить вдали от цивилизации. Комик пожаловался, что в 28-миградусный мороз ему приходится набирать воду в колодце, так как водопровод в его деревенском доме, видимо, отсутствует.

Однако трудности сельской жизни Мясникова, судя по всему, не пугают. Комик так устал от неудач, что с радостью сбежал из столицы. Последней каплей в терпении певца стал, похоже, декабрьский концерт в Екатеринбурге. Тогда артист признался, что зрители совершенно не поняли его творчество.

«В Екатеринбурге буду петь очень коротко, чуть-чуть и редко. Может и совсем не буду», - заявил тогда разочарованный Мясников.

В других городах дела, по всей видимости, пошли примерно также, раз Вячеслав сбежал от неурядиц в село.