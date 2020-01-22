Морщины и прыщи! Бузова «блеснула» помятым лицом после дня рождения

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Ольга, видимо, перестаралась с алкоголем на своей вечеринке.

Бузова — знаменитая певица, и многие считают, что Ольга является эталоном красоты. В Instagram артистка постоянно публикует фотографии, на которых она выглядит сногсшибательно. Конечно, не обходится все без вмешательства ретушеров, которые умело скрывают изъяны, но вот на видеозаписях, все обстоит гораздо «хуже».

После шикарной вечеринки, которую Бузова организовала в честь своего дня рождения, в сети появилось видео с ее участием. Если на фотографиях Ольга выглядит хорошо, то на записи видно, что лицо певицы превратилось будто бы в «урюк». Бузова обзавелась сразу десятком складок, множеством морщин и прыщей. Довольно странно, что Ольга «блеснула» помятым лицом, ведь буквально несколько дней назад она показывала превосходные показатели.

Похоже, что всему виной стали последствия от алкоголя. Не исключено, что во время празднования дня рождения, Бузова изрядно перебрала со спиртным, которое теперь негативно сказывается на внешности певицы. Однако не стоит исключать, что Ольга до сих пор «увлекается» спиртным и поэтому, «забив» на себя, «блеснула» помятым лицом» после дня рождения.