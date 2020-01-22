«Дом-2» без тормозов! ТНТ вынудил Кадони довести Щеглову до истерики

Сегодня, 20:00

Влад успешно вживается в роль главного провокатора проекта.

После слухов о катастрофическом падении рейтингов телепроекта «Дома-2» продюсеры шоу, видимо, решили сменить устаревшую стратегию и раздать определенные роли не только участникам, но и главным ведущим проекта. Бородиной, похоже, присвоили роль критика, Орлова, наоборот, защитницы. Оля Бузова, видимо, как и прежде, осталась «подушкой для битья». Существенно сменил амплуа, судя по всему, только Влад Кадони. Его руководство канала «назначило» главным провокатором шоу.

Ходят слухи, что изначально Влад пытался отнекиваться от негативной роли, но руководство «Дома-2» пригрозило ведущему увольнением, и он смирился со своей участью. Вжился в новый образ Кадони не сразу, первые попытки к разжиганию конфликтов ему, видимо, пришлось делать, когда Алены Рапунцель пожаловалась на состояние здоровья ее мужа после браки с Шaбaриным. Ведущий заявил, мол, что ты Алена плачешь, в медицинском заключении написано: состояние удовлетворительное. Но тут человеческие чувства взяли над Владом верх, и он принялся утешать Рапунцель.

Этого продюсерам «без тормозов» оказалось мало. Позже ТНТ вынудил Кадони довести Щеглову до истерики. На этот раз Кадони справился гораздо лучше. Он надавил на самое больное место девушки, спросив почему ее молодой человек не хочет делать ей предложение.

Колкие расспросы ведущего довели девушку до слез и спровоцировали громкую ссору между возлюбленными. Чего, надо полагать, и добивались продюсеры. А за Кадони, надо полагать, успешно закрепилась роль бессердечного подстрекателя скандалов.