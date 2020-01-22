Собчак ликует... Экс-жена Шнурова «изменяла» ему еще в браке?

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Матильда, видимо, крутила шашни с бизнесменом за спиной мужа.

Сергей Шнуров за свою жизнь прошел многое, и успел связать себя узами брака несколько раз. В данный момент артист женился в четвертый раз, так как три прошлых были «неудачными». Однако стоит выделить один брак, который продлился дольше всего, и был наполнен «интригами» — это семейная жизнь с Матильдой. Хотя многие и думали, что Шнуров и его супруга будут жить долго и счастливо, но время показало, что это лишь домыслы. После 8 лет брака, Сергей и Матильда «болезненно» расстались, но точной причины этому названо не было.

Конечно, по началу фанаты думали, что случился развод из-за того, что супруги просто не сошлись характерами. Однако, кажется, что на самом деле все обстоит гораздо сложнее, и возможная причина расставания — «любовник» Матильды.

Недавно в сети появилась информация, что экс-супруга Шнурова пришла на премьеру фильма со своим «новым» кавалером. Пара была в приподнятом настроении и не отводила взгляд от друг друга. Отношения Матильды и бизнесмена, кажутся, почти «идеальными». Однако тогда возникает вопрос, как они достигли такого этапа, если недавно познакомились.

Не исключено, что Матильда закрутила «роман» с «новым» кавалером, когда жила с Шнуровым. Возможно, причиной развода и стало то, что жена Шнурова, возможно «изменяла» ему еще в браке, а потом артист об этом узнал. Если это действительно так, то Собчак, узнав об этом, будет «довольна». У Ксении с Сергеем давно уже идет «перепалка», и такая новость для нее будет, как «бальзам на душу», и не исключено, что она уже ликует от происходящего.